今回、Ray WEB編集部はアイドルのハイタッチ会について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞韓国アイドルに夢中な主人公が、念願のハイタッチ会に当選！張り切って準備した言葉を推しに伝えたけれど......？原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖「よかったら俺の家、来ない？」彼氏に隠れてマチアプをしている友だち...すると【まさかの展