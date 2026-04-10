円筒形セルで航続距離向上かBMWは、4月22日に中国で開催される北京モーターショーで、EV『i7』の改良型を公開する予定だ。外観を刷新し、電動パワートレインにも大幅な改良を加える見込みだ。【画像】群を抜く静粛性と洗練性！ 電動版7シリーズ【BMW i7を詳しく見る】全38枚エクステリアデザインは、新しいEVファミリー「ノイエ・クラッセ」のモデルである『iX3』や『i3』に近いものになると見られるが、マイナーチェンジである