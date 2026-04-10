人気のMPVリフターに30台の限定車ステランティス・ジャパンは4月9日、プジョーのマルチ・パーパス・ビークル（MPV）である『プジョー・リフターGT』をベースとした限定車、『リフターGTシエロ（Cielo）』を発売した。【画像】プジョー・リフターGTシエロのカラバリとシトロエン、フィアットのきょうだいモデルたち全71枚このモデルは、日本国内30台の限定車で、『アイシー・ホワイト』、『シルカ・グリーン』、『ペルラネラ・ブ