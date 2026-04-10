チョコレート好き必見の新作スイーツが登場♡ゴディバから、上質なカカオの魅力を楽しめるケーキが新たにラインナップされました。さらにこれまでオンライン中心だったアイスケーキも店舗で購入可能に。特別な日のご褒美やギフトにもぴったりな、贅沢スイーツをチェックしてみてください♪ 濃厚ショコラチーズケーキ♡ 「ゴディバ ショコラ チーズケー