ホワイトハウスで声明を読み上げるトランプ米大統領の妻メラニアさん＝9日（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領の妻メラニアさんは9日、ホワイトハウスで声明を読み上げ、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏と自身に交友関係があったとの「うそ」が出回っていると批判した。「私の評判を傷つけようとする卑劣な企てを拒否する」と強調。米メディアは、前触れもない「異例の声明」だと伝えた