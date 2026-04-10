鈴木農相は９日、訪日外国人客に人気がある東京・浅草の抹茶飲料の販売店を視察し、運営事業者と抹茶の輸出拡大に向けた意見交換を行った。視察後、取材に応じた鈴木氏は「良さを店舗で知ってもらえれば、産地を含めて日本の稼ぎにつながる」と述べた。海外での日本食の人気を背景に、２０２５年に抹茶を含む緑茶の輸出額は過去最高の約７２１億円となった。政府は今後も輸出拡大を進める考えだが、日本茶業中央会（東京）など