3児の母でモデル・タレントの近藤千尋が9日、自身のインスタグラムを更新。「次女が小学生になるタイミングでお勉強机を買いました」と明かし、小学生の長女＆次女の勉強机が並んだ自宅ショットを公開した。【写真】「真っ白、素敵…！」「この椅子、足置けてめっちゃいい〜！」近藤千尋が公開した、娘たちのための勉強机白を基調とした部屋には、白いデスクとイスのセットが2組、仲良く並んでいる。デスクには4つの引き出しが