日本ハムの新庄剛志監督が９日に自身のインスタグラムを更新。同日の楽天戦（楽天モバイル最強パーク）の継投シーンの動画とともに「ノーアウト満塁の大ピンチを死ぬほどいい男の玉井君が完璧な投球をしてくれました本当に素晴らしい有難う」などとつづってたたえた。４−０の六回、先発の加藤が連打と四球で無死満塁のピンチを招いた。ここで２番手で玉井が登板し、楽天・伊藤裕を三ゴロに仕留め本塁封殺。なおも１死満塁