元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜（37）が10日までに自身のインスタグラムを更新。浜辺で撮影した近影を公開した。「soft pink」と書き出した小嶋。可愛らしい薄桃色のトップスを着用したオフショットをアップした。「海でひと休みしたり」とつづって浜辺での様子を披露。ファンからは「可愛すぎる」「お奇麗です」「淡いピンクがよく似合う」「好きだ」などのコメントが寄せられた。