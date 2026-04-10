東京・町田で43年間、心のこもった手作り弁当を販売するキッチンハウスたんぽぽ（@tanpopobento）。店主である母親と共にお店を切り盛りする娘の麻衣子さんには、愛しくてたまらない愛猫がいる。5年かけてようやく保護できた、しーちゃんだ。【写真】野良猫時代は触らせてくれませんでしたが…抱っこ好きに成長しましたしーちゃんは現在、20歳のご長寿猫。麻衣子さんは「まだまだお世話させてね」と伝え、愛を注いでいる。野良の母