4人組ボーカルダンスグループ「SPEED」の元メンバーでアーティストの新垣仁絵（あらかき・ひとえ）さん（45）が1年ぶりに自身のインスタグラムを更新。誕生日に合わせて、新垣さんオリジナルのイラストを公開しました。【写真】「ひとえちゃんの描く世界はやっぱり最高！」新垣仁絵さんが1年ぶりに投稿したイラスト投稿では「LOVE♡」というメッセージとともに、アフロヘアに赤いビキニ、ジーンズ姿の褐色の女性を描き上げる