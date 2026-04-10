ホンダの新「シティ」！ホンダのフィリピン法人は2026年2月7日、コンパクトセダン「シティ」の特別仕様車「シティ30周年記念パールエディション」を現地で発売しました。シティは1981年に当時斬新なトールボーイスタイル（背の高いハッチバック）でデビューしたコンパクトカーです。1995年に2代目をもって日本での販売は終了となりましたが、車名は翌1996年から新興国向けのセダンに受け継がれました。【画像】超カッコイイ！