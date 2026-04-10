“世界の未来像”をつくる街「柏の葉スマートシティ」（千葉・柏市）で実装するビジネスアイデアコンテスト「ハツメイノハ2026」（MC：EXILE橘ケンチ 進行：藤井由依テレビ東京アナウンサー）3月28日（土）にファイナルプレゼンテーションが行われ、5名のファイナリストが登壇。ソーシャルビジネス芸人・フランポネのマヌー島岡氏が考案した「柏の葉プロジェクト KASHI-1グランプリ」が優勝し、賞金100万円が贈呈された。【動画】