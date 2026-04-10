4月9日（木）に放送した「カンブリア宮殿【不人気沿線からの逆襲！“行ってみたい沿線”への大変革】」（毎週木曜 夜11時06分）を、「テレ東BIZ」で配信中！【動画】“地味だけど住みやすい”不人気沿線からの逆襲！“行ってみたい沿線”への大変革“地味だけど住みやすい” そんな京王線を“行ってみたい沿線”へと変えるため、都村社長が仕掛ける新たな街づくりや事業戦略とは？■“選ばれる沿線”へ！京王電鉄の街づくり戦略新