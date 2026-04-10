俳優・鈴木亮平が主演を務めたTBS系日曜劇場『リブート』の公式SNSが9日、更新され、3月29日に迎えた最終回の撮影秘話が明かされ、「それは驚き！」「そんな裏話があったとは!!」「激アツい」「リブート裏まで面白い」と反響を呼んでいる（以下、ネタバレを含みます）。【動画】鈴木亮平に戸田恵梨香、松山ケンイチ…キャスト陣の『リブート』クランクアップ集本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明す