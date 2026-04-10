ＴＢＳは１０日午前４時から米男子プロゴルフツアー、メジャー初戦のマスターズを生中継した。マスターズ中継を巡っては昨年、２７年間解説を務めた中嶋常幸が勇退。今年から朝枠が中嶋から宮里優作。夜枠は芹沢信雄から藤田寛之になった。朝枠で実況を担当する同局の小笠原亘アナウンサーは「今年から解説は、プロゴルファー宮里優作さんです。今年からよろしくお願いします」と宮里を紹介した。宮里は「よろしくお願いし