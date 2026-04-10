全日本プロレスは９日、都内で４・１２後楽園大会で開幕する春の本場所「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）２０２６」の記者会見を行った。昨年の覇者、斉藤レイは「今までこのチャンピオン・カーニバル、２年連続で優勝した選手はそう何人もいねえ！そして、その誰もがプロレス界の歴史に名を残すような、そんな伝説的な選手ばかりだ」と掲げ「どうせここにいる誰も、俺が今年もチャンピオン・カーニバル優勝するなんて思って