男子プロゴルフツアー国内開幕戦、東建ホームメイトカップ（９〜１２日、三重・東建多度ＣＣ名古屋、７０９０ヤード、パー７１）の主催者とＪＧＴＯ（日本ゴルフツアー機構）は、１０日に予定していた大会第２日の競技を中止すると同日朝に発表した。悪天候によるコースコンディション不良と、今後の天候状況を踏まえて判断された。１１日に予選第２ラウンド、１２日に決勝ラウンド（各１８ホール）が行われる予定。このため、