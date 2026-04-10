いいストロークに必要な体とボールの距離とは 体とボールの距離はツマ先から１足分が目安 体とボールとの距離（ボールからどれくらい離れて立つか）については、ツマ先からシューズ１足分をひとつの目安にしてください。この目安をもとに、微調整をしていきます。微調整の方法は次の通りです。 まず、パターのヘッドがギリギリ通るくらいのところ（ヘッドよりも１センチずつ外側