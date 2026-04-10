飛距離を出すために大切な左右のツマ先の向きとは 右ツマ先は力をためるために真っすぐ、左ツマ先は15度開く ●飛ばすためにはツマ先の向きが大事 スタンス幅に関しては、アイアンは肩幅、ドライバーは肩幅が入るくらいが基本ですが、個人差があってもいいでしょう。 大事なのは右ツマ先は真っすぐ、左ツマ先は15度前後開いて構えること。右ツマ先を開かないのは、バックスウィングで力をためたいから。 左ツマ先を