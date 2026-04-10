総務省の制度改正を受け、携帯大手4社が、通信障害や自然災害非常時に他社の利用可能な回線に接続できる新サービス「JAPANローミング」を4月1日から始める。林芳正総務相は「非常時であっても、一人でも多くの利用者の通信手段が確保されるよう、電気通信事業者と協力して取り組んでいきたい」と述べた。 総務省は2022年に発生したKDDIの大規模通信障害を契機に、自然災害の発生時などを含めた非常時に通信手段を