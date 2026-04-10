今日10日(金)は、全国的に雨が降るでしょう。西日本と東日本では雷を伴い激しく降る所があり、南よりの風が強まりそうです。太平洋側を中心に大雨の恐れがありますので、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害にご注意ください。竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。西日本や東日本で激しい雷雨の所も今日10日(金)は、前線を伴った低気圧が発達しながら日本海を北東へ進み、前線が本州付近を通過するでしょう。低気圧や前線に