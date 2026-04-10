【韓国】 中銀政策金利（4月）時刻未定 予想2.5%前回2.5%（韓国中銀政策金利) 【日本】 国内企業物価（3月）08:50 予想0.8%前回-0.1%（前月比) 予想2.3%前回2.0%（前年比) 【中国】 生産者物価指数（PPI）（3月）10:30 予想0.5%前回-0.9%（前年比) 消費者物価指数（CPI）（3月）10:30 予想1.2%前回1.3%（前年比) 【ユーロ圏】 ドイツ消費者物価指数（確報）（3月）15: