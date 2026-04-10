【リオデジャネイロ＝大月美佳】南米ペルーで１２日、大統領選が投開票される。２０２４年に死去したアルベルト・フジモリ元大統領の長女で、日系３世のケイコ氏（５０）が複数の世論調査でリードし、決選投票に進む見通しだ。４度目となる今回の挑戦で、悲願の大統領の座を射止めることができるか注目されている。選挙戦には３５人が立候補している。４月に公表された四つの世論調査によると、ケイコ氏の支持率は１０〜１５％