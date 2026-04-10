[4.9 ECL準々決勝第1戦 マインツ 2-0 ストラスブール]UEFAカンファレンスリーグ(ECL)準々決勝第1戦が9日に行われ、マインツ(ドイツ)はホームでストラスブール(フランス)に2-0で勝利した。スタメンのMF佐野海舟は先制のスーパーゴールを決め、そのままフル出場。同じく先発のMF川崎颯太は後半24分までプレーした。佐野は前半11分に自陣でのボール奪取から川崎とワンツー。左サイドをドリブルで攻め上がり、カットインから右足を