[4.9 EL準々決勝第1戦 フライブルク 3-0 セルタ]UEFAヨーロッパリーグ(EL)は9日、準々決勝第1戦を開催した。MF鈴木唯人が所属するフライブルク(ドイツ)はセルタ(スペイン)と対戦し、3-0で勝利。先発出場の鈴木は後半29分までプレーした。クラブ史上初のELベスト8入りを決めたフライブルクは、その勢いを止めることなく、序盤から攻撃を仕掛けていく。前半6分、鈴木が相手の最終ライン間をすり抜け、PA左へのパスに反応。鋭い切