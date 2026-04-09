「レイバン（Ray-Ban）」が、レイバンと「レイバン メタ（Ray-Ban Meta）」のグローバルアンバサダーにBLACKPINKのジェニー（JENNIE）を起用した。【画像をもっと見る】ジェニーは、BLACKPINKのメンバーとしてシンガーや女優として活動。独自の才能だけでなく、先進的なスタイル感覚でも高く評価されており、表現と革新への飽くなき探求心を持つレイバンのDNAを体現する存在としてアンバサダーに抜擢された。ジェニーは、「