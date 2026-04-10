10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比390円高の5万6700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 58191.60円ボリンジャーバンド3σ 56700.93円ボリンジャーバンド2σ 56700.00円10日夜間取引終値 56302.50円一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 55895.32円9日日経平均株価現物終値 55312.00円5日移動平均 55210.27円ボリンジャӦ