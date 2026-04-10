10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比28.0ポイント高の3780.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3876.36ポイントボリンジャーバンド3σ 3795.29ポイントボリンジャーバンド2σ 3780.50ポイント10日夜間取引終値 3754.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 3741.47ポイント9日TOPIX現物終値 3727.20ポイント5日移動平