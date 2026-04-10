10日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比23ポイント安の739ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 812.06ポイントボリンジャーバンド3σ 789.77ポイントボリンジャーバンド2σ 767.49ポイントボリンジャーバンド1σ 760.62ポイント9日東証グロース市場250指数現物終値 752.60ポイント5日移動平均 74