日本テレビにて放送の「この番組は番宣番組です。」 2026年4月10日（金）24時50分〜25分19分は、「最後のテレビマン 宇佐美一男」をお届けします。この番組はテレビのためのフィクションです。先週の放送「放送101年記念特別番組」は下記にて期間限定で配信しています。TVer：https://tver.jp/series/srl54cw6stHulu：https://www.hulu.jp/watch/100258523▼「この番組は番宣番組です。」配信情報： TVer、Hulu、日テレ無料で