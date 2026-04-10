札幌・中央警察署は、2026年4月9日午後3時15分ごろ、暴行の疑いで東京都に住む無職の男（32）を現行犯逮捕しました。男は札幌市中央区北5条西4丁目にある百貨店で、従業員の男性（51）を投げ飛ばす暴行を加えた疑いがもたれています。警察によりますと、男は客として百貨店を訪れ、裾上げの支払いを巡って店舗従業員ともめたということです。店舗から連絡を受け百貨店の男性従業員が駆けつけたところ、男は男性の首に腕をかけて投