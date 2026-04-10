今期セミファイナル初出場で大きな仕事をやってのけた。赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が4月9日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。序盤の一発ツモ倍満に嶺上開花ドラ4のダメ押し弾で7万点オーバーの大トップを飾った。【映像】太、“役なし”からの嶺上開花ドラ4 衝撃のダメ押し打当試合は起家からBEAST X・下石戟（協会）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、セガサミーフェニックス・竹内元太（