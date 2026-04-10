夫の不倫で離婚、さらに借金を背負い破産申請中のシングルマザーのエリナ（平川愛里菜・33）が、抜群のスタイルを強調するウェアでまさかつ（雫石将克・32）とのジムデートに挑むも、娘への深い愛情ゆえに恋愛へ踏み切れない複雑な親心を覗かせた。【映像】美人シンママのスタイルの良さが際立つウェア姿4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、