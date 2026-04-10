イスラエルのネタニヤフ首相は9日、レバノンとの直接交渉を早期に開始するよう指示したことを明らかにしました。ネタニヤフ首相は9日、レバノンから何度も要請があったとし、「8日の閣議において、レバノンとの直接交渉をできるだけ早期に開始するよう指示した」と述べました。交渉では、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの武装解除などに焦点が当たるとしています。アメリカのニュースサイト・アクシオスは、最初の交渉