6月にヤメ力士超相撲に出場大相撲の元幕内・旭大星の大串拓也さんの近影が話題となっている。2024年12月の引退から1年4か月、現役時代の145.3キロから激変した姿にファンの視線が集まった。大串さんは現役時代、身長185センチ、体重145.3キロ。2008年初場所で初土俵を踏み、2018年五月場所で新入幕、最高位は前頭八枚目だった。2024年12月に現役引退を発表。元関脇・豊ノ島が今月3日、自身のXで「『ヤメ力士超相撲』の記者会