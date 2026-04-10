4月10日は日本インテリア協会が制定した「インテリアを考える日」。ここでは、人気芸能人が自身のSNSで公開した驚きのインテリアや豪華な自宅についてまとめてみた！【写真】超ビッグな植物、アーティスティックな家具も芸能人のインテリアがすごい！■滝沢眞規子NEIGHBORHOODなどのブランドで知られるファッションデザイナー・滝沢伸介の妻でモデルの滝沢眞規子。2003年に長女、2007年に長男、2008年に次女を出産し、SNSで