ベーシックながら、トレンドとしても注目が続いているデニムアイテム。シルエットやディテールに今っぽさを取り入れるだけで、いつもの装いがぐっと新鮮に映ります。そこで今回は【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】の「最旬デニムパンツ」をピックアップ。春コーデをさりげなく更新してくれる、注目のデザインをチェックしてみて。 ウエストゴムでラクちん！ 【SHOO・LA・RUE】「らくらく