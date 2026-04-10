佐藤二朗が初の漫画原作を手がけ、脚本・主演を務める映画『名無し』（5月22日公開）より、Novel Coreによる書き下ろし主題歌「名前」が流れる本予告編が解禁。同主題歌について、佐藤は「映画の世界観を力強く後押ししてくれる、素晴らしい楽曲」と絶賛を寄せている。【動画】Novel Core「名前」が聞ける『名無し』本予告鬼才・佐藤二朗が映画化を目指して執筆したものの、その過激なテーマと特殊な世界観ゆえにお蔵入り寸前