京都市動物園はこのほど、マンドリルの「ディアマンテ」（メス）が、おびひろ動物園（北海道・帯広市）へ転出することになったと発表した。転出は５月１１日で、同１０日が観覧最終日となる。マンドリルはオナガザル科の大型のサルで、カメルーンなどアフリカ大陸西側の国々の熱帯雨林に生息。顔に鮮やかな模様があるのが特徴だ。「ディアマンテ」は京都市動物園で生まれ、現在９歳。同動物園では、移動の目的について「国内の