「ゆきぽよ」の愛称で知られるモデルでタレントの木村有希が、イメージ激変のモデル姿を見せた。１０日までにインスタグラムを更新し、「関コレありがとうございました」と京セラドーム大阪で開催されたイベントにモデルとして参加したことを報告。白のドレスを着用し、ギャルっぽい雰囲気からガラリと変えた。ゆきぽよは昨年２月２０日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・午後８時）に出演し、番組の企