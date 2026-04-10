全日本プロレスは９日、４・１２後楽園大会で開幕する春の本場所「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）２０２６」を欠場するサイラスの代わりに青柳優馬が出場することを発表した。青柳優は、Ｂブロックにエントリーし開幕戦で関本大介と対戦する。サイラスは、ＣＣ参戦が決まっていたが直前になって「連絡が取れない状況が続き、代理店を通じて航空会社に搭乗確認を依頼したところ、本来搭乗するはずだった航空券は、サイラス選