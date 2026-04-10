無残に破られた袋から、床一面に散乱したパスタ。そんな日常に起こった「事件」をきっかけに投稿された、6匹の猫と暮らす飼い主さんによる、犯人ならぬ「“犯猫”当てクイズ」がXで大きな注目を集めている。 【写真】犯人は「破壊神」白ちゃんでした 話題となっているのは、まるで指名手配写真のように、6匹の猫たちの顔が並んでいる写真。この可愛い猫ちゃんたちの中に、イタズラを尽くした犯猫がいるとのこと。どの顔の猫ちゃ