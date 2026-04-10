三笘薫、中村敬斗、伊東純也、堂安律…新たな黄金の4人と呼ぶに相応しい“黄金のカルテット”。おそらく多くのオールドファンがこのキーワードを聞けば、1982年イタリア・ワールドカップ(W杯)を戦った、ブラジル代表を思い浮かべるのではないだろうか。この比類なきサッカーの美的表現を追求したセレソン（ブラジル代表の愛称）は、特に才能豊かな選手が中盤に揃い、圧倒的な技術を秘めた彼らは黄金の4人と称された。（文＝徳原隆