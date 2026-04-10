水戸の大崎航詩「チームにとって本当に大きな一歩ですし、歴史的な一日になった」リーグ戦で初めて実現した茨城ダービーで、クラブ史上で初めてJ1を戦う水戸ホーリーホックがPK戦の末に王者・鹿島アントラーズを撃破した。ホームのケーズデンキスタジアム水戸に新たな歴史が刻まれた一戦で、ドラマの中心を担い続けたチーム最古参の27歳、MF大崎航詩が抱き続けた熱き思いに迫った。（取材・文＝藤江直人）近いはずなのに限りな