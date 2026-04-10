ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が正教会の復活祭を記念し、ウクライナとの戦線において2日間の一時的な休戦を宣言した。タス通信など外信の報道によると、クレムリン（ロシア大統領府）は、プーチン大統領が現地時間で11日午後4時から12日午前0時まで、すべての交戦地域で敵対行為を中断するよう指示を下したと9日に明らかにした。クレムリンは声明を通じて「正教会の最大の祝日である復活祭を迎え、2026年4月11日16時から1