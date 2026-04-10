東根市の住宅敷地内で9日夕方、野火火災が発生しました。9日午後3時15分ごろ、東根市六田の無職・工藤憲雄さん（75）方の敷地内で黒煙が上がっているのを近くの男性が発見し、119番通報しました。駆け付けた消防がおよそ1時間後に消し止めましたが敷地内の下草などおよそ116平方メートルが焼けました。警察の調べによりますと、70代の男性が刈り取った笹竹などを燃やしていたところ、付近の下草に燃え広がったということです