浦賀駅周辺に「日本初のスーパーヨットマリーナ」を整備神奈川県横須賀市は2026年3月末、浦賀駅前周辺活性化事業の計画概要を明らかにしました。日本初のスーパーヨットマリーナを中心とした国際海洋交流拠点を整備し、「第二の開国」を目指すとしています。【画像】変わりっぷりが凄い..これが「浦賀駅前周辺活性化事業」の完成イメージです浦賀駅は京急本線の終着駅です。駅周辺には、1899年に竣工してから2003年に閉鎖され