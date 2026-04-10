10日朝早く、秋田市外旭川の住宅で火事があり、消防の活動が続いています。消防によりますと10日午前6時20分ごろ、「家から火が出ている」と住人や近くに住む人から119番通報が相次ぎました。今のところ逃げ遅れやけが人は確認されていません。現場は陸上自衛隊秋田駐屯地から南西におよそ500メートルの住宅地です。