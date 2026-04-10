seven x seven 糸島は、4月1日にリニューアルオープンする。ダイニングラウンジは、地元・糸島の食材を生かした創作料理を提供するバル「klootch」のオーナーシェフが監修し、一品メニューからコースメニューまで用意する。コースメニューでは、スパイスを効かせた牛テールの辛いオムレツや糸島の馬鈴薯、海の恵みを活かした真鯛のマリネや地元の海産物ブイヤベース、野菜を味わう里芋のポテトサラダや砂肝ときのこのアヒージョな